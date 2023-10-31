تراند اليوم : تعرف على قدرات منظمة "FIDF".. وماذا تفعل لدعم الجيش الإسرائيلي 

صحيفة الخليج 365 : قالت منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيليFIDF، اليوم الإثنين، إنها جمعت 60 مليون دولار لدعم الجنود الإسرائيليين في الحرب ضد حركة حماس.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن وجود اتصالات يومية بين المنظمة والجيش الإسرائيلي، وتستجيب الأولى لطلباته المباشرة على الفور"، مع إمكانية تحويل الأموال من 24 لـ 48 ساعة.

وأضافت: " FIDF تدفع غالبية الدعم الذي يتلقاه جنود إسرائيل، وتم بالفعل تحويل ما يزيد عن 34.5 مليون دولار إلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، لتلبية الطلبات المباشرة للحصول على مساعدة إنسانية لعدد كبير من الجنود و360 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة".

واختتمت جيروزاليم بوست: "تدعم منظمة أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنود بالمعدات الطبية وسيارات الإسعاف ومستلزمات النظافة والغذاء، وغيرها".