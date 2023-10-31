تراند اليوم : "كنت مضطر"..  بالفيديو.. "ماجد الحكير" يرد على اتهامه بالتسبب في هبوط نادي الرياض

صحيفة الخليج 365: رد رجل الأعمال "ماجد الحكير"، على اتهامه بالتسبب في هبوط نادي الرياض إلى دوري الدرجة الأولى، وبداية سلسلة المعاناة التي استمرت 18 عامًا.

وقال خلال لقاء له مع برنامج في الصورة: "هذا الكلام غير صحيح"، مضيفًا: "عندما كنت رئيسًا للجنة الفنية باتحاد الكرة السعودي، وقع على نادي الرياض عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم سداد مستحقات بعض اللاعبين".

وأضاف: "المستحقات المتراكمة للاعبين، كانت بعد تواجدي بفترة كبيرة، وتم إنذار ومخاطبة نادي الرياض أكثر من مرة، حتى جاءت العقوبة بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق، وهي الأكبر في تاريخ الأندية السعودية".

واختتم الحكير تصريحاته: "وقعت عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد نادي الرياض وأنا مضطر".