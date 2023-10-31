شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدرعية يعقد اجتماعًا لمناقشة استعداد الحكومة لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية في مقر المحافظة اليوم، اجتماعًا مع الجهات الحكومية لمتابعة استعدادات موسم الأمطار للعام الجاري 1445 هـ، بحضور الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع عرض خطة بلدية محافظة الدرعية لموسم الأمطار، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

ووجه سموه في ختام الاجتماع الجميع بأهمية التعاون والتنسيق المشترك لاتخاذ كافة إجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة.