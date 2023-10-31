شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة غدًا على منطقة الرياض.. والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة.

وتشمل الحالة العاصمة الرياض، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، وثادق، ومرات، وضرماء.

الدفاع المدني

من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.