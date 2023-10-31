شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب “ ضفدع ” : شكوى رسمية صادمة من النادي الأهلي ضد الهلال السعودي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تم انتهاء مباراة الكلاسيكو بين كل من نادي الهلال والنادي الأهلي داخل الملعب، ولكن أصداءها لم تنتهي بعد في ظل الأزمة المفاجئة التي تسببت في حالة من الغضب الكبير بين جماهير الراقي، وكان هذا بسبب الفيديو التي تم نشره والذي اشتمل على مجموعة من الألفاظ المسيئة من مدرج الأزرق تجاههم.

فيديو جماهير نادي الهلال:

نشر أحد مشجعي النادي الأهلي مقطع فيديو لجماهير نادي الهلال السعودي، حيث كانت الجماهير تردد مصطلحات مثل “ضفدع” و”مستنقع”، أثناء مباراة الكلاسيكو التي كانت تجمع بين الفريقين في يوم الجمعة، على أرض ملعب الملك فهد الدولي، ضمن قمة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وقد انتهت المباراة بفوز نادي الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط.

شكوى رسمية من الأهلي ضد الهلال

قام الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي من خلال برنامجه التليفزيوني “برا 18” بالكشف عن أن إدارة النادي الأهلي السعودي قد طالبت الإدارة القانونية في النادي بدراسة رفع شكوى رسمية تجاه مدرج نادي الهلال السعودي.

وهذا بسبب مقطع الفيديو الذي تم تداوله في خلال الآونة الأخيرة، والذي يحمل الكثير من الألفاظ المسيئة ضد الراقي، كما أضاف الحميدي كذلك أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، لا تقوم بالتدخل في مثل هذه المخالفات.

حيث إنها لا يمكنها تثبيت بعض العبارات التي يتم صدورها من داخل بعض المدرجات على كونها خاصة بنادي بعينه، حيث إنها بذلك ستثبتها وتسقطها من نفسها على تلك الأندية.

وتابع كذلك بأن لجنة الانضباط والأخلاق سوف تعود إلى تقرير مراقب المباراة بسبب تدوينه لتلك العبارات، وهذا من أجل حسم موقفها من الشكوى التي من المنتظر تقديمها.

كما وجه الحميدي كذلك صدمة كبيرة من خلال تأكيده على أن مراقب المباراة لم يقم بتدوين أي مقاطع بشأن تلك الأزمة خلال كلاسيكو نادي الهلال ضد النادي الأهلي في تقريره.