جمعية البصريات السعودية تكرم "آل مردف"

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت جمعية البصريات السعودية وعلوم الرؤية للتطوع الصحي أخصائي البصريات يحيى بن صالح آل مردف بمستشفى الملك خالد بنجران.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر البصريات الثامن المقام في الرياض في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2023م برعاية وزير الصحة.

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