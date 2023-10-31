المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود يختتم أعمالَه بإقامة "17" جلسة متخصصة وعدد من الورش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 5:05 مساءً

اختتم المؤتمرُ العالمي الخامس لطب الحشود الذي ينظّمه المركز العالمي لطب الحشود بالمملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعمالَه اليوم بالرياض بإقامة "17" جلسة متخصصة، وعدد من ورش العمل حول طب الحشود والصحة العامة، حضرها "93" متحدثًا من الخبراء والقياديين في طب الحشود والصحة العامة إقليميًّا وعالميًّا من جميع أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر العالمي الخامس لطبّ الحشود إلى مشاركة المعرفة والخبرات الحالية بشأن تخطيط تجمعات الحشود وإدارتها أثناء جائحة "كوفيـد-19"، ودورهما في تعزيز الأمن الصحي العالمي، بالإضافة إلى توسيع مراكز وشبكة المتخصصين في الأمن الصحي العالمي. كما يهدف المؤتمر إلى وضع استراتيجيات مستدامة للأمن الصحي العالمي، وتحديد الفجوات المعرفية، وإعداد خطط البحث وبناء القدرات في الأمن الصحي العالمي، وكذلك استكشاف استخدامات التقنية الرقمية في صحة الحشود والأمن الصحي العالمي.

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