انت الان تتابع 10 جولات ميدانية على منشآت صحية خارج وداخل حائل خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 5:20 مساءً

نفَّذت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، خلال هذا الأسبوع، 10 جولات إشرافية ميدانية، شملت منشآت صحية خارج وداخل مدينة حائل؛ وذلك لمتابعة تطبيق برامج الإصحاح البيئي والنفايات الطبية وعيادات الموظفين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والمنشآت الصحية الخاصة. وشملت الجولات الرقابية مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدن ومراكز: الحفير، وجبة، والروضة، والحامرية، والعش. كما شملت الجولات الرقابية المختبر الإقليمي، ومختبر السموم، وبنك الدم المركزي، ومركز الغسيل الكلوي (ديلفرام) بحي المصيف، ومستشفى أجا للرعاية المديدة. وأكدت إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة أن هذه الجولات تأتي للاطلاع على مدى تطبيق برامج الإصحاح البيئي في المنشآت الصحية، ومعايير جودتها من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.

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