انت الان تتابع انطلاق منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية.. الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 5:23 مساءً

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل تنطلق يوم الخميس المقبل، منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة والمنظمة الدولية "الايكاهو" المعنية بجمال الخيل العربية. وتقام بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام 2023م خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر، بمنتزه المغواة بمدينة حائل، بمتابعة من وكيل إمارة منطقة حائل المشرف العام على البطولة عادل بن صالح آل الشيخ. ويقود التحكيم لجان تحكيم دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة، فيما ستكون البطولة مختلفة مضموناً وشكلاً وبدعوة شخصيات عربية وعالمية، حيث حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على دعوة العديد من الشخصيات المهتمة برياضة الفروسية ومسابقات الجمال لحضور المهرجان الفروسي الجديد، والذي يحظى بمشاركة 227 جواداً من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية لـ(6) بطولات، وبرعاية ذهبية للمنافسات.

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