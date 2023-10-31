انت الان تتابع "هيئة الطرق" تعلن الانتهاء من صيانة طريق "أبو حدرية" بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للطرق انتهاء أعمال الصيانة على طريق "أبو حدرية" من طريق النعيرية حتى جسر الساجي بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت "الطرق" أن الأعمال تمت على ست مراحل لمسافة (60) كلم من الطريق، تم فيها كشط وسفلتة أكثر من (54) كلم، وتركيب أكثر من (9) آلاف قطعة عيون قطط، ودهان ما يزيد على 26 ألف متر مربع منه.

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