انت الان تتابع رسميا الفيفا يعلنها : السعودية هي الاتحاد الوحيد الذي تقدم لاستضافة كأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء، وبشكل رسمي إن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد لاستقبال خطابات النوايا.

وأوضح الفيفا ان الاتحاد قد وجه الدعوة لدول آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض مباشرة بعد إعلان الفيفا في الرابع من أكتوبر. وقالت أستراليا، الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة لتصبح السعودية المرشحة الوحيدة. وقال "فيفا" في بيان رسمي: "كما منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح". وأضاف: "حيث يتوقّع إعلان الدولة/ الدول المستضيفة خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم المتوقع إجراءه في الربع الرابع لعام 2024".

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا الفيفا يعلنها : السعودية هي الاتحاد الوحيد الذي تقدم لاستضافة كأس العالم 2034 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.