تراند اليوم : الطيران الإسرائيلي يقصف مخيم جباليا في غزة ومقتل وإصابة أكثر من 400 فلسطيني- فيديو

صحيفة الخليج 365: شن الطيران الإسرائيلي غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص من الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه قتل نحو 100 شخص وأصيب مئات آخرون جراء قصف إسرائيلي على المخيم.

فيما ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، لافتة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، لافتة إلى أن الحي تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات.