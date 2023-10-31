شكرا لقرائتكم خبر عروض أدائية ومسرحية في مهرجان النهام بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شهد المهرجان عرض مسرحية «دانة يا نهام» على مسرح النهام، وتروي المسرحية التي كتب فصولها الكاتب السعودي صالح زمانان، وأخرجها راشد الورثان، دراما مستوحاة من قصص البحارة، من خلال حكاية الغواص «يوسف»، الذي يبحث عن اللؤلؤة المعروفة بالدانة، وذلك ليقدمها مهرا لحبيبته «دانة»، وهو ما جعله يخوض رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر.
وعاش الزوار تجارب ثرية عبر مناطق المهرجان المتنوعة، والتي تجتمع بهوية بصرية موحدة تتمحور حول ملامح الحياة في المدن على ساحل الخليج العربي، حيث تضم بين جنباتها أركان عمل للحرفيين لصياغة الحرف التقليدية أمام الزوار مع توضيح المهارات والتقنيات المستخدمة فيها، إضافة إلى عدة مجالس ومناطق يشدو بها النهامة والفرق التقليدية.
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