وظائف متعاونين لحملة الماجستير والدكتوراه بـ«أم القرى»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المدرجة في بوابة التعاون. وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عن طريق الموقع الالكتروني حتى تاريخ 22 / 04 / 1445هـ، وذلك عبر الدخول عن طريق بوابة التعاون. وتتمثل شروط التقديم في أن يكون المتقدم سعودي، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدا) مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، إضافة إلى أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) - الدوام الكامل - من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، وألا يكون صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أوكف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفا)، مع استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

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