شكرا لقرائتكم خبر موظفو القطاع الخاص.. هل يستفيدون من التأمين الصحي الوطني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت المادة الرابعة من تنظيم التأمين الصحي الوطني الفئات المستفيدة من التأمين، ومن بينهم السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم وأبناء الأم السعودية وغير السعودي المتزوج من سعودية إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية.

وأكد استشاري الإدارة الصحية الدكتور عادي الزبني لـ»مكة» أن ما أعلن عنه وزير الصحة فهد الجلاجل في ملتقى الصحة العالمي حول التأمين الصحي الوطني يؤكد أن الوزارة حققت تقدما كبيرا في استكمال مراحل برنامج التحول الصحي وفقا لرؤية المملكة 2030م والذي يعد أحد البرامج الرائدة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.

وأضاف «جاء في تصريح الوزير أنه تم استكمال مرحلة إطلاق التجمعات الصحية في جميع مناطق المملكة وفي منتصف العام القادم يبدأ النقل التدريجي للتجمعات الصحية إلى ملاك شركة الصحة القابضة والمتوقع أن تستغرق فترة انتقال جميع التجمعات إلى الشركة ما يقارب عامين حسب الخطة المعدة لذلك، وعند استكمال هذه المرحلة واستقلال الشركة ماليا وإداريا عن وزارة الصحة يبدأ العمل في تطبيق برنامج التأمين الصحي الوطني الذي سوف يتولى مهام تمويل الخدمات الصحية، فقد أقر مجلس الوزراء في 3/11/1442 تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني الذي يهدف لشراء الرعاية الصحية وكل ما يرتبط بها وتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاءة عالية، ودعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع والسيطرة على تكلفة الرعاية الصحية.

وقال الزبني «إنه من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة لاحقا لائحة تغطية الرعاية الصحية»، لافتا إلى أن المادة الرابعة من التنظيم حددت المستفيدين من التأمين الصحي الوطني.

المستفيدون من التأمين الصحي الوطني: