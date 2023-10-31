تطبيق تقنية تكشف مبكرا عن 50 جينا مرتبطا بالسرطان

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وتشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في تجربة المرضى، وخيارا لا يتطلب استئصال أنسجة من المنطقة المصابة لفحصها، في خطوة تحسن نتائج الرعاية الصحية، وتجربة المريض.
وتتفوق الخزعة السائلة على خزعات الأنسجة التقليدية؛ كونها أقل توغلا، حيث لا تتطلب سوى جمع عينة دم بمقدار حوالي 10 مل، إضافة إلى قابلية إجرائها بشكل متكرر خلال فترة العلاج، كما تمتاز بدقتها الفائقة، مما يسمح بالكشف السريع عن المؤشرات الحيوية للورم، والتنبؤ بالاستجابة للعلاج، واكتشاف الطفرات الناشئة الجديدة، والتحقق من عدم عودة الورم، الأمر الذي يمثل ثورة طبية غير مسبوقة في علم السرطانات.
وتقدم التقنية خيارا أكثر أمانا من الخزعة التقليدية للمرضى في الحالات التي يصعب الوصول إلى الأنسجة المصابة دون جراحة مثل سرطان الرئة، وكذلك للمرضى من كبار السن الذين لا يتناسب إجراء خزعة أنسجة الرئة مع وضعهم الصحي؛ نظرا لما قد يرافقها من حدوث مضاعفات بالغة الخطورة.
وبالتزامن مع تواجده كشريك استراتيجي صحي بملتقى الصحة العالمي الذي انعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر، استعرض التخصصي لزوار جناحه بالمعرض المصاحب؛ تقنية الخزعة السائلة إلى جانب عدد من التقنيات وحلول الرعاية الصحية.
تقنية الخزعة السائلة:
- تحمل وعودا بمراحل أخرى من علاج السرطان لدى «التخصصي».
- بناء قاعدة بيانات للطفرات المسببة للأورام لدى المجتمع المحلي.
- تساعد في التشخيص المبكر للسرطان قبل تكون الأورام.
- تتبع التغيرات في حالة المريض بصورة متكررة أثناء العلاج.
- تتيح إجراء تعديلات في الوقت المناسب على خطط العلاج والحيلولة دون تفاقم الحالة.
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