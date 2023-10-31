تجارب ترفيهية عالمية في باحات بوليفارد رياض سيتي

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وتتضمن منطقة البوليفارد هذا العام متحف CR7 الذي يركز على إنجازات اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو ومقتنياته، إضافة إلى مهرجان قلعة ديزني العائلي الذي يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على انطلاقته، كما تضم منطقة البوليفارد متحف الأساطير الذي تجتمع فيه قصص وأخبار وتاريخ من النجوم والأهداف التي رسخت خلال العقود الماضية في ذاكرة كرة القدم وعشاقها من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى نادي مايك تايسون الذي يعد أول ناد للملاكمة في المملكة.
وشملت قائمة التحديثات الجديدة هذا العام، قلعة ديزني وتجربة «عالم باربي» وتجربة «بليبي» ذات العروض الترفيهية التعليمية.
وتقدم المنطقة لزوارها تجارب ترفيهية مذهلة في مناطقها الفرعية التي تشمل كلا من: منطقة سكوير1 وسكوير2، منطقة جاردن، منطقة النافورة، منطقة تروكاديرو، منطقة الموسيقى، منطقة ستديو، منطقة ديزني ذا كاسل، منطقة سبورت، حيث ستشهد تلك المناطق تنوعا في تقديم الفعاليات كالمسرحيات الخليجية والعربية التي تقام للمرة الأولى، والعروض الفنية المميزة وفق أحدث التقنيات المسرحية، والعروض السينمائية الأكبر في المملكة، إلى جانب مشاركة أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وأفخم المطاعم والمقاهي حول النافورة الراقصة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المختلفة في كامل أنحاء بوليفارد سيتي.
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