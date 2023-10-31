منصة استطلاع تسهم في نجاح قرارات «الغذاء والدواء»

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وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: (تحسين الصحة العامة خلال مرونة النظم)، في ملتقى الصحة العالمي المقام حاليا بمدينة الرياض، أن فريق الدعم والتطوير بالهيئة نجح في رفع قدرة كثير من المصانع وتصدير المنتجات المحلية خارجيا.
وبين أن التزام القطاع الخاص بالحد من الدهون المتحولة، شجع على تكرار التجربة مع استخدام الملح بنجاح، مشيرا إلى أن تمكين الفرق الميدانية والمتخصصة يحقق نجاحات ميدانية كبيرة.
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