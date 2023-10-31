شكرا لقرائتكم خبر منصة استطلاع تسهم في نجاح قرارات «الغذاء والدواء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، أن مرونة النظم وإتاحة المهلة الكافية والاستئناس بالآراء خلال منصة (استطلاع)، تسهم في نجاح القرارات.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: (تحسين الصحة العامة خلال مرونة النظم)، في ملتقى الصحة العالمي المقام حاليا بمدينة الرياض، أن فريق الدعم والتطوير بالهيئة نجح في رفع قدرة كثير من المصانع وتصدير المنتجات المحلية خارجيا.

وبين أن التزام القطاع الخاص بالحد من الدهون المتحولة، شجع على تكرار التجربة مع استخدام الملح بنجاح، مشيرا إلى أن تمكين الفرق الميدانية والمتخصصة يحقق نجاحات ميدانية كبيرة.