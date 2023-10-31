شكرا لقرائتكم خبر تبوك تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار بـ26.6 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة تبوك أعلى معدل لكميات هطول الأمطار أمس الأول، حيث بلغت 26.6 ملم في مطار تبوك، و15.0 ملم في تيماء.

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في جميع مناطق المملكة، من خلال 87 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.

وسجلت رحيب بتبوك 14.4 ملم، والعسافية 9.2 ملم، وعلقان حقل 7.0 ملم، فيما سجلت العلا في منطقة المدينة المنورة 22.0 ملم، والحسو - الحناكية (21.6) ملم، والصويدرة 17.4 ملم، واليتمة - وادي الفرع 11.6 ملم.

وفي بقية المناطق، سجلت فرسان في منطقة جازان 19.0 ملم، ومطار جازان 16.0 ملم، وقيادة حرس الحدود بجازان 12.0 ملم، وميناء جازان 11.0 ملم، وفي منطقة الجوف، سجلت ميقوع بطبرجل 13.4 ملم، ودومة الجندل 12.2 ملم، وأبو عجرم بدومة الجندل 11.2 ، ومحطة القطار بدومة الجندل 10.8 ملم.

وسجل المركز الوطني للأرصاد بأبها في منطقة عسير 11.2 ملم، ورجال ألمع 9.6 ملم، والشغف بأبها 8.8 ملم. وفي منطقة مكة المكرمة، سجلت الشفا بمحافظة الطائف 7.4 ملم، والهدا 5.0 ملم.

كميات الأمطار بالمناطق: