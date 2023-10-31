تركيب آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام، وهو الهلال الثالث عشر والأخير الذي يركب على مآذن المسجد الحرام. ويبلغ ارتفاع الهلال -الذي صنع هيكله الداخلي من هيكل حديدي يهدف إلى الحفاظ على متانته- قرابة 9 أمتار، مع قاعدة عرضها متران، وهو من مادة الكربون فايبر المتميزة بتحملها العالي، وقد طلي بلون ذهبي لإعطائه مظهرا جميلا. هلال مئذنة المنارة: يبلغ ارتفاعه قرابة 9 أمتار.

قاعدة عرضها متران.

من مادة الكربون فايبر المتميزة بتحملها العالي.

طلي بلون ذهبي لإعطائه مظهرا جميلا.

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