165 محطة للدراجات الهوائية والسكوتر في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في المدينة المنورة أعمال تنفيذ 165 محطة لتقديم خدمة التنقل بالدراجات الهوائية والسكوتر، التي تعد أول شبكة عامة تعمل في هذا المجال في المملكة.

وسيجري تنفيذ المشروع الذي تنفذه شركة المقر للتطوير والتنمية التابعة لأمانة المدينة المنورة، بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات النقل على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على الدراجات الكهربائية، بينما ستشهد المرحلة الثانية توسيع الشبكة لتشمل الـ «سكوتر» تتوزع في أنحاء المدينة المنورة وذلك في بداية السنة المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد الشلهوب، أن الشبكة ستضم في البداية 60 محطة للدراجات الكهربائية والسكوتر، سيتم توسيعها لاحقا لتشمل 165 محطة، مبينا أن المشروع يهدف إلى تعزيز ديناميكية الحركة في المدن بسلاسة ومرونة من خلال نظام صديق للبيئة، بالاعتماد على وسائل الاستدامة البيئية المبنية على التطور والابتكار لتحقيق هدف السعودية الخضراء للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة لتقليل وقت التنقل داخل المدن.

شبكة السكوتر والدراجات