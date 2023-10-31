بيع صقرين بـ173 ألفا في مزاد نادي الصقور السعودي

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وبِيع صقران بمبلغ 173 ألف ريال، إذ كانت البداية مع «شاهين فرخ» طرح شرق عرعر للطاروحين عبدالرحمن وإبراهيم العنزي، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 82 ألف ريال.
بعدها عُرض الصقر الثاني «شاهين فرخ»، طرح الشعلان، للطاروحين سالم وعبدالرحيم الجهني، وبيع بمبلغ 91 ألف ريال.
وأبدى الطاروح عبدالرحيم الجهني سعادته بالصفقة التي تمت ببيع صقره بـ91 ألف ريال، موضحا أن له أكثر من 15 عاما في مجال الصقارة، وأن هذا أغلى صقر يبيعه، مثمنا المزايا الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح وللصقارة بصورة عامة.
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