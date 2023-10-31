شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة "التخصصي" في ملتقى الصحة العالمي 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اليوم، مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي أقيم بالعاصمة الرياض من الفترة 29 - 31 أكتوبر، تحت شعار "استثمر في الصحة"، تعرّف خلالها الزوار على أبرز الابتكارات والحلول الصحية التي احتضنها جناح "التخصصي" بالمعرض المصاحب، وأثرها في تعزيز مستوى نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض.

وشهد الملتقى الذي يشارك فيه "التخصصي" بصفته شريكاً استراتيجياً صحياً، إلقاء الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض كلمة حول السياحة العلاجية، حيث أشار إلى سعي المملكة إلى تعزيز السياحة العلاجية، والانتقال من مصدّر للسياحة العلاجية إلى استقبال 5% من الذين يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج على مستوى العالم، لما تملكه المملكة من مقومات، تسهم في ترسيخ مكانتها بصفتها دولة رائدة على ذلك الصعيد.

ملتقى الصحة العالمي

أوضح رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مهند عبد الله قاضي أن مشاركة "التخصصي" في ملتقى الصحة العالمي 2023 تأتي في إطار توثيق جسور التواصل مع المؤسسات الصحية المحلية والعالمية، واستعراض أبرز ابتكاراتنا وحلولنا الصحية، وتعزيز مكانة التخصصي كمؤسسة صحية رائدة عالمياً، وتقديم صورة مشرفة عن الرعاية الصحية في المملكة.

وعلى هامش ملتقى الصحة العالمي 2023؛ وقّع "التخصصي" ست مذكرات تفاهم مع جهات محلية وعالمية في مجالات الابتكار الصحي والاستدامة وإطالة العمر الصحي والتدريب المهني، وذلك في سياق تعزيز التعاون، وتوحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتناول جناح "التخصصي" مجموعة من ابتكارات المستشفى، منها ريادته في أبحاث الطب الحيوي في الفضاء، من خلال قيادته أربع تجارب بحثية في علوم الخلية في الفضاء، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي للمستشفى في تفعيل الابتكار على المستوى الدولي، وريادته في مجال زراعة الأعضاء، ومنها تنفيذه أول زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على الصعيد العالمي.

كما شهد الملتقى احتفال مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعلاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي باستخدام تقنية الخلايا التائية، مما يُعد إنجازاً فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما احتفى التخصصي بحصول مركز خدمة المستفيدين على جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط من منظمة INSIGHTS.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أحد أبرز المستشفيات عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على الصعيد العالمي، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.