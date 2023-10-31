شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في اليمن وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تقديم مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للأسر المتضررة من إعصار "تيج" في مديريتي الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات المقدمة تأمين احتياجات المتضررين من الخيام والحقائب الإيوائية وتوزيع السلال الغذائية التي تحتوى على المواد الغذائية الأساسية، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مساعدات باكستان

من ناحية أخرى، وزع المركز أمس 1.450 حقيبة شتوية في مناطق سوات و دير العليا وشترال العليا بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية.

واستفاد منها 10.150 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.