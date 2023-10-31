وزير الصحة يلتقي ملاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة

التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ضمن جدول أعمال ملتقى الصحة العالمي، ملَّاكَ المستشفيات والمنشآت الصغيرة. ودعا الجلاجل ملاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة إلى اغتنام إقامة الملتقى في تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات التقنيات والبحث والابتكار، والحلول الصحية الرقمية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات والتعليم الطبي والتدريب، الساعية إلى تطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار.

وأفاد بأن مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي تصل إلى 145 مليار ريال بحلول 2030، موضحاً أن الاستثمار في القطاع الصحي ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية تُسهم في تطور الصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمعنية ببرنامج التحول القطاع الصحي، مشيرًا إلى الحجم الاستثماري الكبير المحفز الذي يحظى به السوق في المملكة.

وحمل ملتقى الصحة العالمي في نسخته السادسة الحالية 2023 شعار "استثمر في الصحة"، حيث يعد مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية على المستوى العربي والدولي، وتعد فرصة من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية.