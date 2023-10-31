الانتهاء من الصيانة على طريق أبو حدرية بطول 60 كلم

وتم تنفيذ حزمة من الأعمال من أعمال الكشط والسفلتة بأكثر من 54 كم، بالاضافة لتركيب أكثر من 9000 علامة من العلامات الأرضية، مع تنفيذ أعمال الدهانات بأكثر من 26 ألف متر مربع. الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً مع خفض الوفيات لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
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