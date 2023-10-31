الارشيف / اخبار السعوديه

التخصصي يحتفي بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي

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الانتهاء من الصيانة على طريق أبو حدرية بطول 60 كلم

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اكتمال أعمال الصيانة على طريق أبو حدرية في الجزء الواقع من تقاطع النعيرية إلى جسر الساجي وذلك بنسبة...

2474a10c20.jpgالدمام:
66499a2f25.jpg16 ربيع الثاني 1445 هـ

النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان توقعان مذكرة تعاون

وقع النائب العام سعود المعجب ورئيس هيئة حقوق الإنسان هلا التويجري في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم, مذكرة تعاون بين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1445 هـ

اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام، وهو...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1445 هـ

وزير الصحة يلتقي ملاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة

التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ضمن جدول أعمال ملتقى الصحة العالمي، ملَّاكَ المستشفيات والمنشآت الصغيرة. ودعا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1445 هـ

نجاح استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية

الرياض 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر 2023 م واس نجح فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1445 هـ

الترفيه تحذر من استخدام شعارها دون موافقة خطية

أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1445 هـ

تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في...

icon-byline.pngالطائف: دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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