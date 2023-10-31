التخصصي يحتفي بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي

الانتهاء من الصيانة على طريق أبو حدرية بطول 60 كلم أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اكتمال أعمال الصيانة على طريق أبو حدرية في الجزء الواقع من تقاطع النعيرية إلى جسر الساجي وذلك بنسبة... الدمام: الدمام: دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان توقعان مذكرة تعاون وقع النائب العام سعود المعجب ورئيس هيئة حقوق الإنسان هلا التويجري في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم, مذكرة تعاون بين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام، وهو... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ وزير الصحة يلتقي ملاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ضمن جدول أعمال ملتقى الصحة العالمي، ملَّاكَ المستشفيات والمنشآت الصغيرة. ودعا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ نجاح استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية الرياض 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر 2023 م واس نجح فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ الترفيه تحذر من استخدام شعارها دون موافقة خطية أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جامعة الطائف أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في... الطائف: دوت الخليج الطائف: دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1445 هـ 16 ربيع الثاني 1445 هـ

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