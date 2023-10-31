اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام، وهو الهلال الثالث عشر والأخير الذي يُركب على مآذن المسجد الحرام.

ويبلغ ارتفاع الهلال -الذي صنع هيكله الداخلي من هيكل حديدي يهدف إلى الحفاظ على متانته- قرابة 9 أمتار، مع قاعدة عرضها متران، وهو من مادة الكربون فايبر المتميزة بتحملها العالي، وقد طُلي بلون ذهبي لإعطائه مظهرًا جميلًا.