انت الان تتابع "دمَّرت حيًّا سكنيًّا بالكامل".. إسرائيل تقتل 100 وتصيب 300 في غارات على شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 6:15 مساءً

ذكر التليفزيون الفلسطيني أن إسرائيل قتلت 100 مواطن فلسطيني، وأصابت العشرات، في غارات شنتها على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء. من جانبها، أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 ضحية وجريح، معظمهم من النساء والأطفال. وبيَّنت أن إسرائيل دمَّرت حيًّا سكنيًّا بالكامل وسط مخيم جباليا بعد تعرُّضه لقصف بست قنابل، تزن كل واحدة طنًّا من المتفجرات. من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا، وقد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني. وقال "القدرة": "نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توافر الإمكانيات، لكن لم يعد يتوافر سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات".

كانت هذه تفاصيل خبر "دمَّرت حيًّا سكنيًّا بالكامل".. إسرائيل تقتل 100 وتصيب 300 في غارات على شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.