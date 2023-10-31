"بلينكن": يتعين التفكير في هدن إنسانية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين التفكير في هدن إنسانية في غزة.

وقال "بلينكن": "دون دخول سريع ومستدام للمساعدات الإنسانية سيكون من المرجح أن يتسع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس"، وفقًا لـ"رويترز".

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