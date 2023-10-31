انت الان تتابع نائب وزير الداخلية يستقبل فريق جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 7:00 مساءً

استقبل ناصر بن عبدالداوود نائب وزير الداخلية، وفدًا من جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات، ممثلاً بالدكتور عبدالله بن فهد أبا الجيش المدير التنفيذي للجمعية، ومحمد الماضي المستشار والمشرف العام على الفعاليّات الطبية، وفيصل العتيبي منسق الشوؤن الصحية والطبية . وفي بداية اللقاء نقل الدكتور أبا الجيش للنائب تحيات وتقدير البروفيسور خالد بن فايز الحبيب رئيس مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء اطلع نائب وزير الداخلية على أنشطة وجهود جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات من دور رائد في العلاج والوقاية، علاوة على دعمها للدراسات والأبحاث الطبية المختصة بالقلب، مشيدًا بالمهام الملقاة على عاتق الجمعية وما تقوم به من عمل نبيل لخدمة الفرد والمجتمع . وثمّن وفد الجمعية له ما تضطلع به الشؤون الطبية في مقام الوزارة من عامل إيجابي وحراك مهني، أثبت كفاءته على مستوى المملكة والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الداخلية يستقبل فريق جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.