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تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل كريستيانو على ترديد مشجعي الاتفاق اسم "ميسي"

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل لاعب النصر على ترديد مشجعي الاتفاق اسم ""، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك".

وسمع خلال الفيديو ترديد مشجعو الاتفاق الحاضرين في مباراة النصر والاتفاق اسم "ميسي" بهدف استفزاز رونالدو.

وأبان الفيديو ، رونالدو وهو يتجاهل هتافات الجماهير ويضحك ويواصل اللعب خلال المباراة.

الجدير بالذكر تأهل نادي النصر لدور 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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