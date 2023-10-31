مهندس عالمي لتصميم معهد الواحة الزراعي بـ«ملكية العلا»

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ويعد المصمم الفرنسي فرانسيس كيري، أحد أبرز المصممين المعماريين في العالم، حيث نال أخيرا جائزة الهندسة المعمارية ضمن جوائز «بريميوم إمبريال» لعام 2023، إضافة إلى عدد من الجوائز العالمية ومنها جائزة «الآغا خان»، نظير تميزه في تصميم عدد من المشروعات في عدد من الدول ومنها بوركينافاسو والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأوغندا.
وسيمكن المعهد من تأهيل المباني التاريخية في العلا، وكذلك الجديدة من خلال تقديم عناصر للهندسة المعمارية التقليدية، وتضم منطقة المشروع حاليا 5.6 هكتارات من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 9 هكتارات من مزارع النخيل، و16 هكتارا من المزارع القابلة للتجديد.
ويسعى المعهد بتركيزه على الأسواق والهندسة التقليدية للأراضي التاريخية إلى إنشاء مساحة توفر مجموعة كبيرة من المرافق للتعليم والسياحة الزراعية، بالإضافة إلى مركز اجتماعي ومزارع تدريبية.
أهداف مشروع المعهد:
- الحفاظ على تراث العلا وتجديده.
- تمكين المزارعين من تطوير وإدارة وتحسين أعمالهم.
- دمج الإنتاج الزراعي مع السياحة.
- بناء شبكة اجتماعية بين أجيال من المزارعين لتبادل المعرفة.
- تشجيع الاقتصاد المستدام.
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