شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لنشر الوعي البيئي والاهتمام بالحدائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة منطقة الرياض مبادرة «حديقتي مسؤوليتي» بحديقة قرطبة العامة، إذ شارك طلاب وطالبات المدارس وسكان الحي، في أعمال التشجير، وإزالة عناصر التشوه البصري بالحديقة ونظافتها، وذلك تعزيزا لجهود الأمانة في تحفيز العمل الجماعي، والالتزام بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في منظومة المنطقة، والسعي قدما إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة هدفت إلى نشر التثقيف البيئي، والاهتمام بنظافة الحدائق العامة، في إطار استراتيجيتها لتحفيز المشاركة، والمسؤولية المجتمعية، خلال إشراك فئات المجتمع كافة في دعم اتخاذ القرار، وتوفير قدرات تمكينية لمختلف الخدمات البلدية.

يذكر، أن أمانة الرياض نظمت أخيرا كثيرا من اللقاءات مع سكان أحياء المدينة ضمن مبادرة عزوة الرياض، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وإشراكهم في الأعمال التطوعية للإسهام في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وصولا إلى تعزيز تنمية حضرية، اقتصادية، وتوفير بيئة معيشية مستدامة.