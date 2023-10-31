مبادرة لنشر الوعي البيئي والاهتمام بالحدائق

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وأوضحت الأمانة أن المبادرة هدفت إلى نشر التثقيف البيئي، والاهتمام بنظافة الحدائق العامة، في إطار استراتيجيتها لتحفيز المشاركة، والمسؤولية المجتمعية، خلال إشراك فئات المجتمع كافة في دعم اتخاذ القرار، وتوفير قدرات تمكينية لمختلف الخدمات البلدية.
يذكر، أن أمانة الرياض نظمت أخيرا كثيرا من اللقاءات مع سكان أحياء المدينة ضمن مبادرة عزوة الرياض، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وإشراكهم في الأعمال التطوعية للإسهام في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وصولا إلى تعزيز تنمية حضرية، اقتصادية، وتوفير بيئة معيشية مستدامة.
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