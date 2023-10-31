شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث تطورات غزة مع وفد البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة هانا نيومان.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

القضايا والمستجدات الدولية

وجرى تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا والمستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبد الرحمن الجديع.