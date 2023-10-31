165 محطة للتنقل بالدراجات الهوائية

الانبعاثات الكربونية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد بن محمد الشلهوب، أن الشبكة ستضم في البداية 60 محطة للدراجات الكهربائية والسكوتر، سيتم توسيعها لاحقاً لتشمل 165 محطة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز ديناميكية الحركة في المدن بسلاسة ومرونة من خلال نظام صديق للبيئة، بالاعتماد على وسائل الاستدامة البيئية المبنية على التطور والابتكار لتحقيق هدف السعودية الخضراء للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة لتقليل وقت التنقل داخل المدن.
جودة الحياة
أفاد الشلهوب أن شبكة الـ«سكوتر» والدراجات الهوائية ستكون مرتبطة بوسائل النقل العام الأخرى في المدينة المنورة، بما في ذلك محطة قطار الحرمين السريع، وشبكة الحافلات، ما سيوفر لسكان المدينة المنورة وزوارها حلولًا إضافية تسهل من عملية تنقلهم داخل المدينة المنورة، مؤكداً حرص شركة «المقرّ» للتطوير والتنمية على تقديم حلول تسهم في تحسين جودة الحياة للناس، وتشجيع اتباع نمط حياة صحية، بما يسهم في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء».
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