مجلس الوزراء يعتمد التاريخ الميلادي أساساً لاحتساب المدد في الإجراءات والتعاملات الرسمية

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة إلى تعزيز التكامل مع العالم، وتوحيد الإجراءات والتعاملات الرسمية مع الدول الأخرى.

وبحسب القرار، سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024.