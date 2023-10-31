شكرا لقرائتكم خبر عن ثمرة التخسيس على الريق لتخسيس الجسم 5 كيلو في 5 أيام وقل وداعا للسمنة والدهون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الوزن الزائد من المشاكل الكبرى التي تواجه الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث أنها تؤثر على الشكل الخارجي للجسم وتجعله يظهر بمظهر غير لائق، ومن أكثر الذين يعانون من تلك المشكلة هم السيدات فالوزن الزائد يسبب أضرار كثيرة لهن من النفسية وعدم الثقة بالنفس ومحبة عدم التواجد وسط أشخاص حتى لا يتم انتقادها، ولكن من خلال ذلك المقال سنتعرف عن طريقة مجربة تساعد على إنقاص الوزن بسرعة عن طريق التخسيس بالثوم الرهيبة في التخسيس السريع.

كبسولة التخسيس السريع بالثوم



أظهرت الدراسات الأخيرة على أن الثوم يعتبر من المكملات الغذائية الهامة التي يتم تناولها بفترات كبيرة فأنها تساعد على إنقاص الوزن بسرعة والتخلص من الدهون، فعند تناول الثوم على الريق ستقول وداعا للدهون وزيادة الوزن، حيث أنه يعمل على سد الشهية وتحفيز عملية الهضم وحرق الدهون في البطن والأرداف مع أتباع نظام غذائي يعتمد على الأطعمة الصحية.

فوائد تناول الثوم على الريق

يعمل على خفض ضغط الدم، كما أن الثوم النيء فعال في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

كما أن الثوم جيد جدا في تفتيت دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية.

كما أنه يحسن الصحة لمرضى السكر ويساهم في تحسين الحالة الصحية للمرضى.

تخسيس البطن والأرداف بالثوم

تخسيس الوزن عن طريق تناول 3 فصوص ثوم مع الماء على الريق قبل الإفطار.

تناول مشروب الثوم من 3 فصوص ثوم ويتم هرسهم جيدا.

ثم وضعهم مع شرائح من الليمون الطازج في كوب من الماء.

ثم تركهم لمدة 10 دقائق، وتناوله قبل الإفطار بربع ساعة.

الاستمرار على تلك المشروب لمدة أسبوع لحرق الدهون وخسارة 5 كيلو.

وصفة الثوم وخل التفاح للتخسيس

يتم مزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقة من الثوم المفروم وملعقة من العسل الأبيض، وخلط المكونات جيدا، ووضع ملعقة من تلك المزيج على كوب من الماء وتناوله قبل الإفطار يوميا، كما يمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون لزيادة الفائدة، ويتم الاستمرار على تلك الوصفة لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتائج مذهلة.

الثوم مع اللبن لحرق دهون البطن

قومي بهرس 2 فص ثوم في كوب من اللبن الطازج ونقعهم لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتصفيته جيدا وشرب كوب منه في الصباح على الريق كل يوم، حيث أن ذلك الخليط يركز في نسف دهون البطن والخصر، وصفة أخرى بالتخسيس بالثوم والحليب، عن طريق وضع 3 فصوص من الثوم في كوب من الحليب على النار وتركه حتى الغليان وتقل الكوب إلى المنتصف على نار هادئة، وتركه حتى يبرد وتناوله مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض صغيرة.

وصفة الثوم مع البقدونس

قومي بوضع كوب من الماء على النار وعليه 3 فصوص من الثوم المفري مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتركه على نار متوسطة حتى الغليان وفي النهاية يتم وضع كوب من البقدونس، وتركه في الثلاجة حتى يبرد وتناوله قبل كل وجبة بربع ساعة.