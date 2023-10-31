شكرا لمتابعة خبر عن تركيب آخر هلال من أهلة المسجد الحرام..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، اليوم الثلاثاء ، تركيب آخر هلال من أهلة المسجد الحرام على منارة باب الفتح .

ويأتي هذا ضمن الأعمال الإنشائية بالمسجد الحرام ؛ حيث يتجاوز طول المنارة أكثر من 130 مترًا، ويصل ارتفاع الهلال ما يقارب 9 أمتار، وقاعدته بعرض مترين .

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بالحرمين على منصة «إكس» ، أن ‏مآذن المسجد الحرام تعد من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة؛ حيث يبلغ عدد المآذن 13 مئذنة، ويعتلي كل مئذنة هلال ذهبي .

وأضاف أن الهلال تم صنعه من مادة الكربون فايبر، التي تعتبر ذات تحمل عال، وهو مطلي بلون ذهبي ليحافظ على جماله ورونقه ، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمّت صناعته من هيكل حديدي ذي جودة عالية لتعزيز صلابة ومتانة الهلال .