شكرا لمتابعة خبر عن تخريج أول دفعة نسائية في تخصص البناء والتشييد في المملكة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل المعهد الوطني للتدريب الصناعي بمحافظة الأحساء ، اليوم الثلاثاء ، بتخريج أول دفعة نسائية في تخصص سلامة البناء والتشييد .

وقالت أحد المتخرجات : “أفخر بكوني من أولى الدفعات النسائية المتخرجة من هذا التخصص على مستوى المملكة ، مضيفة أن ، كنا 18 طالبة وواجهتنا العديد من التحديات ولكن عندما بدأنا العمل كان سلسل ومرن” .

كما شهد الحفل أيضاً تخريج أكثر من 1200 متدرب ومتدربة ، وتوقيع اتفاقيات تدريبة لهم مع عدد من الشركات ، بالإضافة إلى اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية .

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة ، مبارك آل شيخ ، على قدرة المعهد على تقديم برامج نوعية متخصصة باعتمادات محلية ودولية ، وأن المعهد منذ تأسيسه في 2014 قدم خدمات تدريبية لأكثر من 8000 مستفيد ، لافتاً إلى وهذا العام نحتفل بتخريج أول دفعة نسائية على مستوى المملكة في برنامج سلامة المنشآت.