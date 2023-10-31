شكرا لمتابعة خبر عن التعاون الإسلامي تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عن إدانتها استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية، التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, بتدمير حي سكني كامل مما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.

وجددت المنظمة في الوقت نفسه دعوتها الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وشددت المنظمة على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.