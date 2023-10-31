شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر خلال جلسته التي عقدها مساء اليوم.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، وذلك على النحو التالي: الدكتور عبدالله بن حسين الشهري رئيساً، والأستاذ فهد بن سليمان الشبيلي عضواً، و الدكتور ماجد بن مرزوق العتيبي عضواً.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.