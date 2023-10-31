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الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

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الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر خلال جلسته التي عقدها مساء اليوم.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، وذلك على النحو التالي: الدكتور عبدالله بن حسين الشهري رئيساً، والأستاذ فهد بن سليمان الشبيلي عضواً، و الدكتور ماجد بن مرزوق العتيبي عضواً.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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