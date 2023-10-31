الفيصل يبارك للدوسري فوزه بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 7:25 مساءً

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التهنئة للاعب سالم الدوسري، بمناسبة فوز ه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022. وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أبارك لنجمنا "سالم الدوسري" حصوله على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023.. ألف مبروك، تميز مستمر لنجومنا في مختلف الرياضات". فاز النجم السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا يوم الثلاثاء خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي 2022 في الدوحة، وذلك بعد مشوار رائع على مستوى النادي والمنتخب الوطني.

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