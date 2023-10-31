تراند اليوم : بالفيديو.. كاتبة "سعودية" تعلق على مقترح عطلة نهاية الأسبوع "السبت والأحد" : العمل يوم الجمعة لا يتعارض مع العبادة

صحيفة الخليج 365: علقت الكاتبة الدكتورة عزة السبيعي، على مقترح بأن تكون عطلة نهاية الأسبوع "السبت والأحد"، مشيرة إلى أن العمل يوم الجمعة لا يتعارض مع العبادة.

العمل عبادة

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية :"الدين الإسلامي هو دين عمل، وليس دين راحة، ويعتبر العمل عبادة، وهناك قواعد أصولية في الإسلام تقدم مصلحة الفرد والمجتمع على بعض الأمور والآراء الفقهية التي ليس أصل في الشريعة الإسلامية، أو مرجع قاله الله عز وجل أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام" .

العمل يوم الجمعة

وتابعت:" في عهد الصحابة أو النسخة الأولى من الإسلام كان الصحابة يكرهون ترك العمل يوم الجمعة لعدم التشبه مع أصحاب الأديان الأخرى الذين يتركون العمل يوم عبادتهم".

زيادة عدد المصلين

وأضافت:" الإسلام يرى أن العمل نوع من أنواع العبادة لا يجب أن يوقفه شيء، وفقط يحرم العمل وقت صلاة الجمعة الذي يتراوح من 20 ل 35 دقيقة وبعد ذلك يمارس الناس أعمالهم دون أن توقف الحياة أو المصالح".

وأشارت إلى أن العمل يوم الجمعة سوف يزيد أعداد المُصلين ويقلل من عدد المتكاسلين عن صلاة الجمعة.