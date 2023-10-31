تراند اليوم : بكفوف حمراء أوقفوا إطلاق النار الآن في غزة.. شاهد: هتافات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال كلمة وزير الخارجية "بلينكن"

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مجموعة كبيرة من الأشخاص، بمقاطعة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وخلال كلمة وزير الخارجية، قام رجل بمقاطعة بلينكن وهو يصرخ "وقف إطلاق النار الآن، أنقذوا أطفال غزة"، ثم انضم له عدد كبير من الأشخاص، وهتفوا لوقف إطلاق النار في غزة.

وهتف متظاهرون آخرون: "من فلسطين إلى المكسيك، يجب إزالة كل الجدران، فلتعيش غزة"، بينما قامت قوات الأمن المتواجدة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بإخراجهم واحدًا تلو الآخر من القاعة.

والتزم وزير الخارجية الأمريكي الصمت خلال هتافات المتواجدين داخل القاعة، حتى قامت الشرطة بإخراجهم، حسبما أبان مقطع الفيديو.