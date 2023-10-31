المملكة تصل لمستوى النضج الرابع في الأدوية واللقاحات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وصلت إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية، وهو ما يؤكد صحة ومصداقية اشتراطات «الهيئة» لتحقيق سلامة الأدوية وتحسين الصحة العامة.

وأكدت المديرة العامة المساعدة، المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة والمنطقة، إذ أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط، والثالثة على الصعيد العالمي، وفقا للمقارنة المرجعية بالمنظمة».

ويعزز هذا الإنجاز من الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة، لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، فضلا عن ضمان وتحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية. كما أنه سيدعم دخول الأدوية المصنعة محليا الأسواق العالمية.

وتعد الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث والرابع، مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأخرى.

يذكر، أن فريقا من الخبراء الدوليين، يضم ممثلي 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أجرى في نوفمبر 2022 عملية مقارنة مرجعية لـ «الهيئة» في مجال الأدوية واللقاحات، وقد حققت مستوى النضح الرابع خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.

كيف استند التقييم؟

أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية.

التحقق من من الوظائف التنظيمية عبر 260 مؤشرا.

تشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية مثل: