المملكة تصل لمستوى النضج الرابع في الأدوية واللقاحات

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وأكدت المديرة العامة المساعدة، المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة والمنطقة، إذ أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط، والثالثة على الصعيد العالمي، وفقا للمقارنة المرجعية بالمنظمة».
ويعزز هذا الإنجاز من الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة، لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، فضلا عن ضمان وتحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية. كما أنه سيدعم دخول الأدوية المصنعة محليا الأسواق العالمية.
وتعد الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث والرابع، مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأخرى.
يذكر، أن فريقا من الخبراء الدوليين، يضم ممثلي 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أجرى في نوفمبر 2022 عملية مقارنة مرجعية لـ «الهيئة» في مجال الأدوية واللقاحات، وقد حققت مستوى النضح الرابع خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.
كيف استند التقييم؟
- أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية.
- التحقق من من الوظائف التنظيمية عبر 260 مؤشرا.
- التصريح بالمنتجات.
- اختبار المنتجات.
- مراقبة الأسواق.
- القدرة على الكشف عن الآثار الجانبية ومعالجتها.
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