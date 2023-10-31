التاريخ الميلادي أساس لاحتساب الإجراءات والتعاملات الرسمية

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كما وافق على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، المجلسَ، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة.
إغاثة غزة
تابع المجلس في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على مختلف الساحات، لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، إضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس نظر إلى مستجدات المحادثات التي استؤنفت في جدة بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، معربا عن الأمل بأن يكون هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف الصراع، والوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.
مستقبل الاستثمار
تطرق المجلس إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، مشيدا بما شهدته الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار من مشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم، وإطلاق استثمارات في عدد من القطاعات بقيمة تزيد على 17 مليار دولار.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
موافقات:
- تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
- أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
- إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بمدينة الرياض، وذلك على النحو التالي: الدكتور عبدالله الشهري رئيسا، وفهد الشبيلي عضوا، والدكتور ماجد العتيبي عضوا.
- اعتماد الحساب الختامي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.
- ترقية سالم الخامري، على وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- التفويض بالتباحث والتوقيع مع الجانب القطري في شأن مشروعات اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وأعمال البنوك المركزية، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
- اتفاقية ثلاثية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بشأن تجديد المركز باعتباره مركزا من الفئة (الثانية) تحت إشراف اليونسكو.
- مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال مشاركة المملكة ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية.
- مشروعا النموذجين الاسترشاديين لمذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
- تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
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