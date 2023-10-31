شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدداً كبيراً من المدنيين الأبرياء.

وعبرت المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر المواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الحالي والذي جاء بإجماع دولي واسع.

الأوضاع الإنسانية الخطيرة

وأكدت المملكة أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولوبات ملحة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيل لها.

وشددت على أن عدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي و المجتمع الدولي.