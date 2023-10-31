شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار القصيم تدفع السكان للخروج للاستمتاع بالمناظر الخلابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة القصيم، مساء اليوم، أمطاراً غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، حيث دفعت الحالة المطرية السكان للخروج للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وتوثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل انخفاض درجة الحرارة، وتغطية السحاب كامل المنطقة.

وحظيت المحال المتخصّصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية بمنطقة القصيم بإقبال كبير من قبل المتنزهين لاقتناء لوازم البر المختلفة.

أمطار القصيم

أظهرت عدسة "واس" في جولتها على عدد من مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها لحظات هطول الأمطار، وسط الحيطة والحذر ومتابعة إرشادات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد من المتنزهين، مع أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية، التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي.