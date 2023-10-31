شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجوازات يشهد حفل تخريج 420 فردًا من دورتي الفرد الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم بمعهد الجوازات حفل تخريج 391 فردًا من دورة الفرد الأساسي 46، و29 فردًا من دورة الفرد الأساسي فني موسيقى رقم (2).

وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تدريبات عسكرية ميدانية

ونقل مدير عام الجوازات تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مثنيًا على الجدية التي رافقت فترة تدريبهم والتي تضمنت تدريبات عسكرية ميدانية، إضافة إلى البرامج التعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية.

وأكد أهمية استشعار المسؤولية والعمل بجدية وبروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.